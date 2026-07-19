E' partita ufficialmente la nuova era del Milan. Con il raduno di lunedì sono iniziati gli allenamenti in vista della stagione 2026-2027, la prima affidata alla gestione di Ruben Amorim. L'allenatore portoghese, voluto fortemente da Cardinale, ha una missione: riportare il Milan ai vertici, sia in Italia che in Europa, dopo le brutte stagioni degli ultimi anni.

Milan, Bonanni: "Milan squadra da cui ci si aspetta di più"

Le prime sedute di allenamento saranno cruciali per capire chi potrà essere inserito nello scacchiere tattico del tecnico lusitano. L'obiettivo del club, inoltre, è regalare all'allenatore ulteriori nuovi innesti: Ramos e Gila non bastano, Amorim chiede altre pedine, proprio per questo si sta monitorando la situazione di Lucumì del Bologna.

Il cambio in panchina, però, ha riacceso l'entusiasmo di tutti quanti. Intervistato dai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Bonanni ha analizzato la griglia dei vari tecnici di serie a, spendendo ottime parole nei confronti di Amorim:

"Io punto su Amorim. Secondo me il Milan è la squadra da cui ci si aspetta di più

La pressione è già alta, ma a Milanello c'è la forte convinzione che il tecnico portoghese sia l'uomo giusto, arrivato nel momento giusto, per far ripartire il Diavolo, in cerca di riscatto.