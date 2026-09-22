"Era un infortunio lungo": Cisse racconta il suo percorso riabilitativo

A margine della presentazione della XXXIV edizione del Congresso Isokinetic, presso l’Allianz MiCo - Milano Congressi, è intervenuto anche il trequartista del Milan Alphadjo Cisse, collegato direttamente da Milanello. Un estratto delle sue dichiarazioni riprese da MilanNews.

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Il calvario e il rientro dall'infortunio: le parole di Alphadjo Cisse

"La riabilitazione è stata molto positiva, ho incontrato delle persone che mi hanno aiutato e hanno cercato di rimettermi com’ero prima. Sono molto contento di aver lavorato con loro".

Il classe 2006 ha raccontato il suo percorso riabilitativo dopo il lungo infortunio:

Cisse ha raccontato anche come si è sentito ad essere di nuovo performante:

"È stato molto bello. Si trattava di un infortunio abbastanza lungo, e farlo col Milan è ancora più bello".

Alphadjo Cisse è stato acquistato a gennaio dal Milan per circa 8 milioni di euro e lasciato in prestito fino a fine stagione al Catanzaro in Serie B dove stava dimostrando di essere un talento di categoria superiore. Purtroppo ha subito un grave infortunio che lo ha messo ko per tutta la stagione: strappo degli adduttori subito nei primi giorni di febbraio e dal quale è rientrato solamente durante i primi giorni del raduno a Milanello con il Milan di Amorim.

L'impatto con il Milan di Amorim e le statistiche Sofascore

Cisse ha avuto un impatto clamoroso con il Diavolo e lo stessononostante tanto interesse in Serie A per un possibile prestito. A livello fisico Cisse può ancora migliorare visto che certi scatti e giocate che riusciva a mettere in campo con il Catanzaro al Milan non li ha fatti ancora vedere.

Questi alcuni numeri finora in Serie A (dati da Sofascore):