"Era un infortunio lungo": Cisse racconta il suo percorso riabilitativo

Il gioiello rossonero classe 2006 racconta il calvario dopo il grave stop muscolare e svela i retroscena sul suo impatto immediato nella massima serie
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A margine della presentazione della XXXIV edizione del Congresso Isokinetic, presso l’Allianz MiCo - Milano Congressi, è intervenuto anche il trequartista del Milan Alphadjo Cisse, collegato direttamente da Milanello. Un estratto delle sue dichiarazioni riprese da MilanNews.
Il calvario e il rientro dall'infortunio: le parole di Alphadjo CisseIl classe 2006 ha raccontato il suo percorso riabilitativo dopo il lungo infortunio:
"La riabilitazione è stata molto positiva, ho incontrato delle persone che mi hanno aiutato e hanno cercato di rimettermi com’ero prima. Sono molto contento di aver lavorato con loro".
Cisse ha raccontato anche come si è sentito ad essere di nuovo performante:
"È stato molto bello. Si trattava di un infortunio abbastanza lungo, e farlo col Milan è ancora più bello".
Alphadjo Cisse è stato acquistato a gennaio dal Milan per circa 8 milioni di euro e lasciato in prestito fino a fine stagione al Catanzaro in Serie B dove stava dimostrando di essere un talento di categoria superiore. Purtroppo ha subito un grave infortunio che lo ha messo ko per tutta la stagione: strappo degli adduttori subito nei primi giorni di febbraio e dal quale è rientrato solamente durante i primi giorni del raduno a Milanello con il Milan di Amorim.
L'impatto con il Milan di Amorim e le statistiche SofascoreCisse ha avuto un impatto clamoroso con il Diavolo e lo stesso allenatore portoghese lo ha voluto fortemente trattenere in prima squadra nonostante tanto interesse in Serie A per un possibile prestito. A livello fisico Cisse può ancora migliorare visto che certi scatti e giocate che riusciva a mettere in campo con il Catanzaro al Milan non li ha fatti ancora vedere.
Questi alcuni numeri finora in Serie A (dati da Sofascore):
- 3 partite giocate da titolare con 231 minuti in campo;
- 2 gol messi a segno;
- 37.3 tocchi di media e 3.0 (39%) di duelli vinti di media.
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