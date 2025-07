Milan, Paganini: “Perso Theo e Reijnders. Modric quarantenne. Mancano tasselli”

Milan, Paganini: "Perso Reijnders che era tanta roba. Hanno preso Modric, ma ..."

"Il discorso è che il Milan ha perso Theo Hernandez, ha preso Modric ma è ultra quarantenne, che è una linea che stiamo vedendo in altre squadre. Si parla di Vlahovic, ma in mezzo al campo hanno perso Reijnders che era tanta roba. Per un club come il Milan, che avrà solo il campionato, mancano dei tasselli".