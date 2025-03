Milan, Paganini rivela: “Allegri in pole. Binomio con Paratici forte”

"Il problema è capire il ruolo che avrà Ibrahimovic". Così Paolo Paganini, giornalista, ha parlato delle mosse del Milan per quanto riguarda allenatore e direttore sportivo (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Ecco il suo parere a 'Maracanà' programma di 'TMW Radio': "Tutto ruota attorno a quello che ha fatto e farà. L'incontro tra Cardinale e Furlani ha permesso di definire meglio i ruoli. E' chiaro che il binomio forte è quello Paratici-Allegri, lo metto in pole position Massimiliano come nuovo allenatore, per questo vedo Paratici come nuovo ds".