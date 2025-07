Il giocatore svizzero ha fatto di tutto per forzare la trattativa, ma non è bastato. Il club belga non si è smosso dalla sua posizione. Il Milan, che nelle scorse settimane aveva offerto una cifra di 37 milioni di euro bonus inclusi, sarebbe pronto a riformulare la proposta, alzando la parte fissa fino a 35 milioni di euro più bonus per arrivare vicino ai 40 milioni richiesti dal Bruges.