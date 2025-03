Milan, Orsato: “Quando Maldini mi disse ‘sai dove sei?'”

Nel prepartita di Sassuolo-Pisa è andato in scena il convegno dedicato al settore giovanile con il titolo “Educhiamoli nella crescita”. All'evento presente anche Daniele Orsato , ex arbitro della Serie A e ora Commissario dello sviluppo per il talento arbitrale dell’AIA. Tra gli argomenti, Orsato ha raccontato anche del suo impatto con San Siro, il Milan e Paolo Maldini . Ecco il retroscena da Tuttomercatoweb.com.

Milan, Orsato e l'impatto con Maldini e Sa Siro: "Paolo mi disse..."

"La mia prima partita a San Siro era Bologna-Milan, mi ha designato Pierluigi Collina, il mio maestro, l'arbitro più importante al mondo. Mi disse 'non guardare il terzo anello di San Siro perché sei troppo piccolo e ti può mettere soggezione'. Io tirai il cartellino giallo a Maldini. Lui mi disse 'sai dove sei?'. Io gli dissi 'vivo in montagna, la tv non ce l'ho'. Quando arrivi per le prime volte in questi grandi palcoscenici sai vogliono vedere che carattere hai, io sono cresciuto nel mito di Agnolin e la personalità non mi è mai mancata. Il sistema è cambiato tanto. Siamo partiti dalla bandierine elettroniche al VAR. Il rapporto con i giocatori secondo me è migliorato tantissimo, si vedono meno scene di proteste, si va verso la figura del capitano che va dall'arbitro e dà spiegazioni".