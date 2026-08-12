Milan, Orlando: "Così non può lottare. Dubbi sulla difesa. Leão situazione non facile"

Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?

Mancano sempre meno giorni all'inizio del campionato: il Milan giocherà contro il Torino il prossimo 23 agosto, mentre Ruben Amorim è ancora al lavoro per capire chi farà parte del suo nuovo progetto.

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Tra gli argomenti della trasmissione c'è anche il Milan, che resta ancora incompleto:

"Ho visto il Milan, ha fatto subito due colpi molto importanti, poi si sono fermati".

Orlando si riferisce ovviamente a Mario Gila (difensore pagato 30 milioni di euro arrivato dalla Lazio) e Gonçalo Ramos, attaccante portoghese arrivato dal PSG per il quale la dirigenza rossonera ha sborsato più di 70 milioni di euro. Un investimento di 100 milioni senza cessioni, con il Milan che poi si è fermato, anche per aspettare le valutazioni di Ruben Amorim sulla rosa a sua disposizione.

Il caso Rafael Leão e i dubbi sulla difesa a tre di Amorim

"E devo dire la verità che c'è il problema di Leão, che sinceramente non avrà una situazione facile. Lo scorso anno si era lasciato male con la tifoseria, deve ritrovare la fiducia".

Orlando ha parlato anche della situazione che riguarda Leão

Il futuro del portoghese resta ancora un nodo da sciogliere per quanto riguarda il Milan.

Amorim giocherà con il 3-4-2-1 e Orlando ha dubbi anche sotto questo punto di vista:

"E anche giocare con la difesa a tre, non la vedo bene. Poi il calcio d'agosto può contare poco. Spero arrivino almeno un paio di giocatori, così non può lottare per qualcosa d'importante".

Vedremo se i prossimi giorni di mercato regaleranno degli acquisti all'allenatore portoghese, che intanto continua a lavorare con i calciatori che ha a sua disposizione alla ricerca della formazione migliore possibile.