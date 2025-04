Milan, Orlando: “Avevi Maldini dentro e che ti vai a inventare? Furlani…”

Milan, Orlando: "Maldini mandato via. Ora con chi parli? Con Furlani?"

"Quest'anno c'era entusiasmo, invece se non lavorano bene per il prossimo anno i 40mila abbonati non li fanno. I tifosi sono veramente arrabbiati. Ora vogliono prendere uno come Paratici, bravissimo, ma avevi Maldini dentro e che ti vai a inventare? E' stato mandato via un dirigente che era importante anche per la squadra, che sa fare calcio, ora con chi parli lì? Con Furlani?". Questo il parere di Orlando sulla dirigenza attuale e passata dei rossoneri. Vedremo quali saranno i piani futuri del Milan per il direttore sportivo, l'allenatore e il mercato.