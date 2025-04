"Il Napoli sulla carta aveva la sfida più difficile, ma abbiamo visto un Milan che forse non vede che finisca al più presto la stagione" Così l'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato Napoli-Milan 2-1 sulle frequenze di TMW Radio. Poi il pensiero molto chiaro su cosa fare di Rafael Leao e di Theo Hernandez per il futuro. Ecco le sue parole.

Milan, Orlando: "Leao e Theo? A certi giocatori sembra importare poco". E sulla cessione...

"Avessi avuto il 10-20% delle sue qualità. Ne abbiamo visti pochi con le sue qualità. Bisogna cambiare però, a certi giocatori sembra importare poco ora, vedi anche Theo Hernandez. Va fatto un bel pacchetto e si deve comprare bene poi". Un pensiero molto chiaro quello di Orlando. Secondo le ultime di calciomercato, i due giocatori, insieme a Mike Maignan, potrebbero non avere il futuro assicurato al Milan. Vedremo quali saranno le scelte della società per il futuro. LEGGI ANCHE: Allenatore Milan, Paratici al lavoro! Tre profili in pole position>>>