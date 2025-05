Milan, Orlando: “Allegri visto in sede, lo so per certo. Tare …”

Massimo Orlando , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sul possibile arrivo di Massimiliano Allegri in panchina. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Orlando rivela il retroscena su Allegri: "Notizia confermata, lo hanno visto"

Sul prossimo allenatore del Milan: "Ok rientrare nel calcio che conta, soprattutto in una piazza così grande. Credo chiederà un po' di spazio nella scelta, pur rispettando gli americani. So che ieri, anche se non è una notizia confermata, che ieri Allegri era in sede a Milano".