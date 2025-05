Milan, cerchi un attaccante? Nel mirino c’è Lucca: numeri e punto sull’affare

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il Milan avrebbe messo nel mirino Lorenzo Lucca . Il centravanti italiano, di proprietà dell' Udinese , è reduce da un'ottima stagione decorata da 14 gol e 2 assist in 36 presenze . Nella giornata di ieri, inoltre, Igli Tare ha già iniziato a chiacchierare con alcuni agenti tra cui anche quello del giocatore classe 2000, ovvero Giuseppe Riso . Le parti si incontreranno anche in futuro e l' Udinese avrebbe già fissato un possibile prezzo: non si scende al di sotto dei 25 milioni di euro . Ovviamente, il Milan vuole attendere l'avvento del suo nuovo allenatore per capire meglio la tipologia dei giocatori che verranno richiesti.

L'unica cosa certa è che Lucca rappresenti una ghiotta occasione. Non solo perché è italiano, ottimo per le liste, ma anche per un prezzo non proibitivo e un talento che ha ancora ampi margini di crescita. Con l'Udinese, il centravanti ha firmato 23 gol e 6 assist in 75 presenze, ma fu la stagione in Serie B col Pisa a attirare l'attenzione di diversi club. In quell'annata, 21/22, Lucca mise a segno 6 gol e 4 assist in 35 presenze e già allora si parlava di un interesse da parte del Milan. Un corteggiamento che parte da lontano nei confronti di un giocatore che, nonostante i 24 anni, ha già vissuto esperienze all'estero. Ricordiamo, infatti, la stagione 22/23, quando Lucca si trasferì in Olanda, all'Ajax e, tra prima e seconda squadra, si rese protagonista con 8 gol e 4 assist in 30 presenze.