Calciomercato Milan – Attacco, assalto a Lucca per la stagione 2022-23

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa e dell'Italia Under 21, piace molto ai rossoneri. I dettagli

Daniele Triolo

I quotidiani sportivi in edicola questa mattina parlano di Lorenzo Lucca, possibile colpo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Tutto parte dalle dichiarazioni di Giuseppe Corrado, Presidente del Pisa, attuale club di Lucca, il quale, interrogato sul futuro del suo centravanti, ha dichiarato senza mezzi termini come i rossoneri siano interessati.

Corrado, però, ha anche aggiunto come il Pisa valuterà qualsiasi offerta che riceverà per Lucca unicamente in estate, a campionato di Serie B finito. I toscani, al momento primi in classifica, sono infatti in piena corsa per la promozione diretta nella massima serie e non vogliono, pertanto, indebolirsi a stagione in corso.

E per Lucca il Milan è disposto ad aspettare la sessione estiva di calciomercato. Un po' perché altri sei mesi di rodaggio nella cadetteria non potranno che far bene al ragazzo, il quale, dopo un inizio fulminante con 6 gol in 7 gare, non segna in campionato dallo scorso 2 ottobre.

Un po' perché Lucca rappresenta, per età, identikit e parametri economici, il perfetto colpo del Milan di Elliott. I rossoneri, per il momento, continueranno a monitorare il percorso di Lucca e, a stagione conclusa, tireranno le somme. Valutando se presentare un'offerta concreta per l'acquisizione del cartellino dell'ex Torino e Palermo. Milan, colpo da sogno in casa Real Madrid? Le ultime di mercato >>>