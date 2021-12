Corrado (Pisa): “Lucca? Piace al Milan ed a squadre internazionali”

Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa, piace molto al Milan. Lo ha confermato questa mattina Giuseppe Corrado, Presidente del club toscano

Lorenzo Lucca , classe 2000 , centravanti del Pisa capolista in Serie B , piace molto al Milan . Questo è un fatto ormai noto negli ambienti di calciomercato . Questa mattina, però, parlando alla trasmissione 'Radio Anch'Io Sport', in onda sulle frequenze di 'RadioRai', lo ha confermato anche Giuseppe Corrado , Presidente del sodalizio toscano.

Dalle parole di Corrado si evincono due concetti. Il primo è che il Milan è l'unico club citato per nome. Quindi si presume che sia la società italiana, forse, più 'avanti' sul giocatore rispetto alle tante contendenti. Il secondo è che, non appena finita questa stagione, qualunque sarà il destino del Pisa, il club toscano si attiverà per cedere Lucca al miglior offerente.