Calciomercato Milan – Attacco, ecco qual è il vero sogno di Maldini

Tra qualche giorno riaprirà i battenti il calciomercato ed il Milan, come noto, ha come priorità quella dell'acquisto di un difensore centrale che possa sostituire al meglio l'infortunato Simon Kjær. Qualcosa, molto probabilmente, verrà fatta anche a centrocampo. Difficile, invece, che il Diavolo possa investire ora sull'attacco. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, ritengono il reparto a posto così. Almeno per il momento ...