Calciomercato Milan – Colpo da sogno in casa Real Madrid? Le ultime

Il prossimo 3 gennaio riaprirà i battenti il calciomercato ed il Milan, come noto, si muoverà in via prioritaria per acquistare un difensore centrale che possa sostituire l'infortunato Simon Kjær. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, ad ogni modo, tengono gli occhi aperti e restano vigili su potenziali occasioni per rinforzare anche il reparto di centrocampo, che perderà per un po' di tempo Franck Kessié e Ismaël Bennacer, impegnati in Coppa d'Africa. L'attacco, per ora, è a posto così. Ma non vanno mai esclusi colpi dell'ultima ora.