Mercato Milan, Tare incontra Riso: ecco i giocatori in ballo | PM News

Con l'ufficialità di Igli Tare, quest'oggi inizia un nuovo corso per il Milan. I rossoneri vogliono riscattare la fallimentare stagione che si è conclusa solo ieri e puntano a una significativa svolta con il nuovo direttore sportivo. Proprio in questo pomeriggio, infatti, Igli Tare ha incontrato Giuseppe Riso, agente di diversi giocatori come Buongiorno, Rovella, Tonali e Daniel Maldini.