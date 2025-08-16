Milan, Nocerino: 'Allegri è esigente. Molto interessante il mix che ...'

"E’ coerente con se stesso, va avanti per la sua strada, che piaccia o no. Non è uno che ti dice una cosa e poi ne fa un’altra, come a volte succede. Sa come si arriva agli obiettivi".
"E’ un tecnico esigente, a cui piace molto la tecnica e la qualità. In questi anni è cambiato e cresciuto molto ovviamente". Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha parlato anche del ritorno di Allegri al Milan. Ecco un estratto dalla lunga intervista a Gazzetta.it: "Molto interessante questo mix che sta facendo tra linea a tre e a quattro, saper variare a seconda degli avversari è un punto di vantaggio. Sta avendo un’evoluzione tattica molto interessante".
Su un ricordo che ha di lui: "A parte che è un ottimo gestore del gruppo, direi il fatto che se ne frega dei commenti e dei preconcetti. Io mi sono ritrovato buttato in campo nonostante avessi davanti a me compagni molto più forti di me".
