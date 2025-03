Siamo in piena pausa per le sfida delle Nazionali e il Milan ha tanti giocatori impegnati in giro per il Mondo. Non solo in Europa: Pulisic, Musah e Santiago Gimenez saranno impegnati con USA e Messico per le semifinali valide per la Concacaf Nations League. Gli USA sfideranno il Panama, il Messico contro il Canada. In caso di doppia vittoria, i tre rossoneri si potrebbero sfidare lunedì 24 alle 2:30 italiane per la finale. Yunus Musah ha proprio parlato della possibile sfida contro Santiago Gimenez. Ecco le sue parole a foxsports.com.mx.