Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, Diego Moreira ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni dopo Lazio-Milan
Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico
Un impatto davvero devastante: due reti in soli due minuti e il titolo di MVP in tasca. La notte dell'Olimpico ha consacrato Diego Moreira come nuova arma del Milan, capace di spaccare in due la partita contro i biancocelesti. Nonostante l'entusiasmo dei tifosi, il calciatore ha voluto mantenere i piedi per terra.
Milan, Moreira post Lazio: "Lavoro per la squadra"Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, il calciatore rossonero si è detto molto felice per il 'traguardo' personale raggiunto, anche se non al massimo a causa della mancata vittoria:
"Sono molto felice ma non al massimo perché avrei voluto che vincessimo alla fine, non è stato facile ma ho avuto un bel impatto. Durante la settimana io e i miei compagni lavoriamo duro, creiamo l'uno nell'altro e penso che questo ci rende più forti."
Successivamente, l'esterno ha voluto fare il punto sulla sua duttilità tattica, fattore che per Rúben Amorim è molto importante, cercando di risolvere un dibattito sulla sua posizione:
"Penso di poter giocare a sinistra, posso giocare sia a destra che a sinistra come ho detto, in qualsiasi posto mi mette il mister, o a destra o avanti, io darò il massimo e proverò a fare il massimo per la squadra. Mi alleno, do il massimo, e il mister poi deciderà se giocherò o no, se inizierò, se entrerò, darò il massimo, questo fa parte di me"
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