Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Mediaset', soffermandosi in modo particolare sulla sfida contro il Milan, in programma alle ore 20:45 di sabato 24 maggio. L'ex difensore rossonero, infatti, in primis ha spiegato cosa chiederà alla squadra per l'ultima giornata di campionato. Poi, interrogato sulla situazione attuale del Diavolo, ha sottolineato come gli dispiaccia chiaramente, avendo giocato tanti anni per il club di via Aldo Rossi, ammettendo di sperare che il tutto si risolva nel più breve tempo possibile. Ecco, dunque, le sue parole in merito.