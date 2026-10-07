Al termine della sfida tra Croazia e Spagna- vinta dagli spagnoli per 1-2 in rimonta, Luka Modric, centrocampista del Milan, è intervenuto in zona mista ai microfoni di Cadena COPE. Il capitano della Croazia ha parlato del suo futuro, soffermandosi sulla possibilità di tornare al Real Madrid una volta appesi gli scarpini al chiodo.

Milan, Modric sul suo futuro

"Ovviamente il Madrid è la mia casa, è il club della mia vita: sono stato lì per 13 anni. Vedremo cosa succederà in futuro. L'ho detto l'ultima volta in un'intervista: chiaro che mi piacerebbe, ma per essere utile , per lavorare per il Madrid, non semplicemente stare nel Madrid, per dare una mano in tutto ciò che posso."

Un'ipotesi che il fuoriclasse rossonero non ha mai nascosto, soprattutto considerando il forte legame che lo lega al club spagnolo, squadra che è stata la sua casa per 13 lunghissimi anni:

Ilc centrocampista croato, però, non vuole correre e preferisce concentrarsi sul presente. Priam di un ritorno a Madrid, dovranno incastrarsi diversi fattori, a partire dal ruolo che potrebbe ricoprire all'interno dei blancos:

"Però devo anche prepararmi e capire in che senso, con quale ruolo, se il club lo vorrà... Si devono incastrare molte cose per tornare, ma vedremo, non ci sto pensando in questo momento".

Modric ha poi voluto ribadire come sarebbe speciale poter tornar sin Spagna, questa volta con un ruolo diverso:

"Ora sono concentrato sul calcio giocato, però, come ho detto prima, il Madrid è casa mia e certo che sì, sarebbe un sogno. Ma vedremo, senza forzare nulla."

In chiusura, una condizione sembra fondamentale per il vincitore del pallone d'Oro del 2018: sentirsi ancora utile e avere un ruolo importante all'interno dell'ambiente madrileno:

"Se poi, quando smetterò, troveremo qualcosa in cui potrò essere utile e in cui potrò sentirmi importante, perché no? Ma staremo a vedere, c'è tempo per pensare a questo"