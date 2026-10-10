Nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Milan ha presentato ‘The Chamber’, una serie che tratta un tema delicato come il benessere mentale degli atleti. All’interno della camera semi-aneoica, il rumore esterno scompare e i protagonisti rossoneri restano soli con i propri pensieri. Ad aprire la nuova original series è Luka Modric, intervistato da Luca Casadei tra famiglia, pressioni e spogliatoio.

Milan, Modric nella stanza anechoica

"Mi piace questo tipo di ambiente, dove non ci sono voci esterne e puoi semplicemente rilassarti, perché non ci sono molte occasioni per trovarsi in un posto così, senza sentire nulla intorno. È una bella sensazione, ma vivi tutto in modo molto più intenso. Quando ti tocchi i capelli, riesci a sentire tutto molto più chiaramente rispetto a un ambiente normale."

Il rapporto con se stesso e gli altri

"Quando sono da solo, non sono una persona che passa molto tempo a pensare a se stessa. Cerco di pensare alle persone che mi circondano e a come posso aiutarle, a come posso rendere felici i miei amici e la mia famiglia. Sono queste le cose a cui penso quando sono da solo. Quando sono da solo, penso anche a come posso diventare una persona migliore. Sono queste le cose che mi passano per la testa. A volte vorrei poter pensare di più a me stesso e fare cose per me, invece di concentrarmi sempre sugli altri, ma fa parte della mia personalità, di chi sono, e sono felice di essere così."

La gestione della pressione

"A dire il vero, mi piace avere quella pressione perché sento di rendere meglio sotto pressione che quando sono rilassato. Ecco perché, nella vita, devi dimostrare il tuo valore ogni singolo giorno, soprattutto nello sport, nel calcio. Ogni giorno porta qualcosa di nuovo, e devi continuare a migliorare e a dimostrare quanto vali perché la gente dimentica in fretta quello che hai fatto in passato. Devi costantemente dimostrare tutto da capo. A volte è difficile, ma è così che funzionano la vita e lo sport. E beh, è così che stanno le cose: io rendo bene sotto questo tipo di pressione e la vivo con piacere."

Il ruolo da leader nello spogliatoio

"Il mio ruolo e il mio approccio sono sempre stati quelli di rimanere positivo e aiutare gli altri. Soprattutto quando vedo qualcuno che sta attraversando un momento difficile, cerco di parlargli, di dargli un consiglio e di essergli vicino. E cerco di fare lo stesso per la squadra nel suo complesso: rimanere positivo, dare una mano quando posso e dare il buon esempio a tutti attraverso il mio lavoro, il mio comportamento e tutto il resto, in ogni aspetto importante affinché una squadra, una famiglia, funzioni bene."

La forza mentale e i dubbi del passato

"Cerco di essere una persona positiva e di concentrarmi sulle cose positive. È così che cerco di preservare il mio benessere mentale. Anche se accadono molte cose nella vita, ogni volta che c'è qualcosa di negativo, cerco di non pensarci troppo a lungo e di concentrarmi il prima possibile sul lato positivo. Non riesco a ricordare un momento specifico in cui avrei potuto dire: 'Ecco, quello è stato il momento che mi ha reso più forte'. Penso che sia una combinazione di tanti momenti vissuti durante la vita. Crescendo, la gente ha sempre dubitato di me a causa della mia altezza e della mia corporatura. Quei dubbi c'erano sempre. Quando senti cose del genere, ti motivano a dimostrare che si sbagliano. E questo ti rende mentalmente più forte. Non posso indicare un momento preciso, è un insieme di cose che succedono durante l'infanzia e la crescita, a cui poi si sommano tante altre esperienze da adulti."

Il messaggio ai giovani

"Direi che devi fidarti di te stesso, credere in te stesso, non mollare mai e continuare a lavorare duramente, anche quando senti che non c'è via d'uscita. Sono proprio quelli i momenti in cui devi credere ancora di più in te stesso e lottare per il tuo obiettivo. Non devi permettere agli altri di buttarti giù, perché è quello che la gente fa spesso: criticarti e cercare di scoraggiarti. No, non devi permetterglielo. Devi avere fiducia, credere in te stesso e non arrenderti mai. Questo è quello che direi ai giovani, e dovrebbero essere felici di quello che fanno, perché è una cosa incredibilmente importante: essere felici. Devono trovare ciò che li rende felici e lottare per ottenerlo."

La preparazione tattica e mentale

"La preparazione è estremamente importante. Sono uno a cui piace prepararsi nel modo più approfondito possibile per ogni partita, analizzando i dettagli sugli avversari, i loro punti di forza e le loro debolezze. Penso a dove posso guadagnare un vantaggio in campo e presto molta attenzione a questi dettagli, cercando di anticipare mentalmente le situazioni che potrebbero verificarsi."

La fame di vittoria e la competitività

"Dico sempre che una volta provata quella sensazione di vittoria, vuoi provarla di nuovo. È questo che mi spinge ad andare avanti, e soprattutto l'amore per quello che faccio. La gente mi chiede sempre quale sia il segreto: non ci sono segreti. Penso che la cosa più importante sia amare ciò che fai e dare assolutamente tutto quello che hai. Vivo per quello che faccio, per il calcio, praticamente 24 ore su 24. Sono queste le cose che ti spingono ad andare avanti, che ti fanno venire voglia di vincere ancora e di continuare a competere, perché sono una persona molto competitiva e voglio sempre misurarmi con gli altri."

L'umiltà e l'autovalutazione

"Non mi sono mai sentito invincibile. Ho sempre cercato di trattare tutti con rispetto e di lottare per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato, ma non ho mai pensato di essere invincibile. Mai. A dire il vero, non ho mai pensato nemmeno di non essere all'altezza. La mia personalità e il mio carattere mi hanno sempre portato a pensare in positivo, a dare il massimo e basta."

La gestione della sconfitta e delle emozioni

"Quando succede qualcosa del genere, come capita nella vita e nel calcio, mi sento deluso, triste e arrabbiato. Ma sono sentimenti del tutto normali. La cosa bella del nostro sport è che due o tre giorni dopo c'è un'altra partita, e devi cercare di metterti alle spalle quello che è successo, prepararti per la prossima e fare in modo che non accada di nuovo. Me lo porto a casa perché fa parte del mio carattere ed è una cosa che amo. Quando succedono certe cose, non riesco semplicemente a lasciarle in campo, dimenticarmene e andare avanti. Non sono fatto così. Mi porto dietro quei sentimenti, poi analizzo cosa è andato storto e quali errori ho commesso per poterli correggere la volta successiva."

L'importanza dell'analisi

"Mi piace riguardare le mie partite per poterle analizzare. Spesso le situazioni di una gara possono ripetersi in un'altra, e così sai già cosa hai sbagliato e puoi reagire in modo diverso o fare la scelta giusta. È per questo che preferisco analizzare le cose piuttosto che lasciarle semplicemente in campo.

La famiglia

“Certo, hai la famiglia e soprattutto i figli: quando li vedi, ti aiutano gradualmente a superare quei sentimenti, ma non è facile perché il calcio è qualcosa che amo davvero e mi piace analizzare tutto quello che è successo. Non è che mi diverta a portarmi a casa quelle sensazioni, vorrei poterle lasciare alle spalle, ma non sono fatto così. Fa parte di me."

Il confronto con le persone fidate

"Cerco di elaborare le cose da solo. Certo, parlo anche con mia moglie, con gli amici e con le persone di cui mi fido, mi piace confrontarmi e condividere i miei sentimenti, ma mi piace anche tenermi alcune cose per me ed elaborarle in autonomia. Ci sono persone i cui pareri contano davvero molto per me, perché a volte, quando sei direttamente coinvolto, vedi le cose in un modo, mentre chi è fuori le vede da un'altra prospettiva e può aiutarti a vederle diversamente."

L'orgoglio per i traguardi raggiunti

"Sono esperienze stupende. È bellissimo sentirsi felici e orgogliosi di qualcosa che hai fatto bene. Ma, a dire il vero, non capita molto spesso, perché tutto si muove così velocemente e non hai molto tempo per goderti quello che hai ottenuto ieri; devi ricominciare da capo e rifare tutto da capo. Ci sono però momenti in cui pensi: 'Wow, sono così felice di quello che ho raggiunto, sono davvero orgoglioso di me stesso'."

I momenti più belli tra vita e carriera

"Ci sono stati così tanti momenti bellissimi, specialmente quando sono nati i miei figli. Penso che sia una delle esperienze più grandi che si possano vivere: assistere alla nascita dei propri figli. Quelli sono stati i momenti più felici della mia vita per quanto riguarda la mia sfera personale. Nella mia carriera professionale, grazie a Dio, ho vinto molti trofei con le squadre in cui ho giocato. Sono orgoglioso e felice di tutto quello che ho raggiunto, ma la cosa più importante è quello che ti ho detto prima."

Il bilancio attuale

"Mi trovo in un punto della mia vita in cui... sono felice. Sono felice, appagato e orgoglioso di me stesso. Sono orgoglioso della vita che ho costruito, degli amici che ho intorno e della mia famiglia. Sono colmo di felicità e di orgoglio per ciò che ho realizzato e per come mi sento, e sono incredibilmente grato alle persone che mi circondano e a tutto ciò che abbiamo raggiunto. Per questo mi sento così in pace, felice e orgoglioso di ogni aspetto della mia vita."