Milan, nasce 'The Chamber': ecco di che cosa si tratta e i protagonisti

Continuano le iniziative da parte del Milan: nasce The Chamber, la nuova original series che parte dall'esperienza degli atleti per aprire una conversazione sul benessere mentale. Questo in contemporanea con la Giornata Mondiale della Salute Mentale.

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Cos'è "The Chamber": l'esperimento con Modrić e i protagonisti rossoneri

Nel comunicato ufficiale del club si spiegano gli obiettivi: "Un'esperienza tanto semplice quanto radicale, che riduce al minimo il rumore esterno per lasciare spazio all’ascolto di sé. In una camera semi-anecoica, i protagonisti rossoneri restano soli con il proprio respiro, il battito e i pensieri. All'uscita, Luca Casadei, giornalista, autore e conduttore di podcast, accompagna ciascuno in un dialogo aperto che parte da quanto appena vissuto e lascia spazio alle riflessioni più personali".

I dettagli sul primo episodio e la lista dei partecipanti:

Il debutto di Luka Modrić: Il primo episodio (già disponibile sui canali ufficiali del club) riguarda Luka Modrić , che racconta il proprio rapporto con pressione e aspettative e come ha imparato nel tempo a trovare il proprio equilibrio.

Il primo episodio (già disponibile sui canali ufficiali del club) riguarda , che racconta il proprio rapporto con pressione e aspettative e come ha imparato nel tempo a trovare il proprio equilibrio. Gli altri atleti coinvolti: Gli altri protagonisti saranno Kay-Lee de Sanders, Matteo Gabbia, Mario Gila, Yunus Musah, Filippo Plazzotta, Nadine Sorelli e l'atleta paralimpico Simone Barlaam.

L'impegno di Fondazione Milan per le nuove generazioni

Il comunicato ufficiale del club continua: "Sostenere i giovani nello sviluppo di fiducia, resilienza e consapevolezza di sé significa aiutarli a crescere e ad affrontare le sfide future. È un approccio radicato nel lavoro che Fondazione Milan porta avanti da sempre, utilizzando lo sport come strumento di cambiamento sociale e di crescita per le nuove generazioni".

I punti chiave della missione sociale rossonera: