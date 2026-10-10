Milan, nasce 'The Chamber': ecco di che cosa si tratta e i protagonisti

Un'esperienza radicale per i campioni rossoneri isolati dal rumore esterno: parte il nuovo progetto sociale del club in collaborazione con Luca Casadei
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Continuano le iniziative da parte del Milan: nasce The Chamber, la nuova original series che parte dall'esperienza degli atleti per aprire una conversazione sul benessere mentale. Questo in contemporanea con la Giornata Mondiale della Salute Mentale.
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Cos'è "The Chamber": l'esperimento con Modrić e i protagonisti rossoneriNel comunicato ufficiale del club si spiegano gli obiettivi: "Un'esperienza tanto semplice quanto radicale, che riduce al minimo il rumore esterno per lasciare spazio all’ascolto di sé. In una camera semi-anecoica, i protagonisti rossoneri restano soli con il proprio respiro, il battito e i pensieri. All'uscita, Luca Casadei, giornalista, autore e conduttore di podcast, accompagna ciascuno in un dialogo aperto che parte da quanto appena vissuto e lascia spazio alle riflessioni più personali".
I dettagli sul primo episodio e la lista dei partecipanti:
- Il debutto di Luka Modrić: Il primo episodio (già disponibile sui canali ufficiali del club) riguarda Luka Modrić, che racconta il proprio rapporto con pressione e aspettative e come ha imparato nel tempo a trovare il proprio equilibrio.
- Gli altri atleti coinvolti: Gli altri protagonisti saranno Kay-Lee de Sanders, Matteo Gabbia, Mario Gila, Yunus Musah, Filippo Plazzotta, Nadine Sorelli e l'atleta paralimpico Simone Barlaam.
L'impegno di Fondazione Milan per le nuove generazioniIl comunicato ufficiale del club continua: "Sostenere i giovani nello sviluppo di fiducia, resilienza e consapevolezza di sé significa aiutarli a crescere e ad affrontare le sfide future. È un approccio radicato nel lavoro che Fondazione Milan porta avanti da sempre, utilizzando lo sport come strumento di cambiamento sociale e di crescita per le nuove generazioni".
I punti chiave della missione sociale rossonera:
- Focus sul benessere mentale: Oggi questo impegno pone un focus specifico sulla salute mentale, una delle sfide più rilevanti per i giovani, promuovendo un approccio più proattivo.
- La prevenzione al centro: L'obiettivo della fondazione è costruirlo e rafforzarlo nel tempo, non solo intervenendo nei momenti di difficoltà.
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