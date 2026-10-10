Un'esperienza radicale per i campioni rossoneri isolati dal rumore esterno: parte il nuovo progetto sociale del club in collaborazione con Luca Casadei

Emiliano Guadagnoli
Vigilia di Sassuolo-Milan, Gerry Cardinale torna a Milanello | PM Video

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Continuano le iniziative da parte del Milan: nasce The Chamber, la nuova original series che parte dall'esperienza degli atleti per aprire una conversazione sul benessere mentale. Questo in contemporanea con la Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Cos'è "The Chamber": l'esperimento con Modrić e i protagonisti rossoneri

Nel comunicato ufficiale del club si spiegano gli obiettivi: "Un'esperienza tanto semplice quanto radicale, che riduce al minimo il rumore esterno per lasciare spazio all’ascolto di sé. In una camera semi-anecoica, i protagonisti rossoneri restano soli con il proprio respiro, il battito e i pensieri. All'uscita, Luca Casadei, giornalista, autore e conduttore di podcast, accompagna ciascuno in un dialogo aperto che parte da quanto appena vissuto e lascia spazio alle riflessioni più personali".
Milan, nasce 'The Chamber': ecco di che cosa si tratta e i protagonisti

I dettagli sul primo episodio e la lista dei partecipanti:

  • Il debutto di Luka Modrić: Il primo episodio (già disponibile sui canali ufficiali del club) riguarda Luka Modrić, che racconta il proprio rapporto con pressione e aspettative e come ha imparato nel tempo a trovare il proprio equilibrio.
  • Gli altri atleti coinvolti: Gli altri protagonisti saranno Kay-Lee de Sanders, Matteo Gabbia, Mario Gila, Yunus Musah, Filippo Plazzotta, Nadine Sorelli e l'atleta paralimpico Simone Barlaam.

L'impegno di Fondazione Milan per le nuove generazioni

Il comunicato ufficiale del club continua: "Sostenere i giovani nello sviluppo di fiducia, resilienza e consapevolezza di sé significa aiutarli a crescere e ad affrontare le sfide future. È un approccio radicato nel lavoro che Fondazione Milan porta avanti da sempre, utilizzando lo sport come strumento di cambiamento sociale e di crescita per le nuove generazioni".

I punti chiave della missione sociale rossonera:

  • Focus sul benessere mentale: Oggi questo impegno pone un focus specifico sulla salute mentale, una delle sfide più rilevanti per i giovani, promuovendo un approccio più proattivo.
  • La prevenzione al centro: L'obiettivo della fondazione è costruirlo e rafforzarlo nel tempo, non solo intervenendo nei momenti di difficoltà.

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