Alcuni giorni dopo il pesante k.o subito a San Siro contro il Benfica nel primo turno di Europa League. si è acceso il dibattito attorno al momento vissuto da parte del Milan di Amorim. Attraverso un'analisi pubblicata sul proprio canale YouTube, Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di DAZN, ha voluto parlare direttamente ai tifosi facendo un vero e proprio invito: bisogna portare molta pazienza per capire la filosofia e la tabella di marcia del tecnico.

Milan, le parole di Marinozzi sui rossoneri

"Amorim, seguendo anche le sue dichiarazioni il post partita, sta seguendo una linea. La sua idea adesso è dare una base alla squadra. Da questa base poi sviluppare, metterci dentro delle sfumature, un po' di colore. Adesso c'è molta rigidità proprio per far sì che le sue idee vengano ben inserite nella testa dei suoi calciatori."

Marinozzi avuto sottolineare come la proprietà di amori miei sia la costruzione di un'identità tattica ben precisa.

Il percorso tracciato dal tecnico portoghese prevede dunque una progressiva concessione di libertà all'organico, ma solo una volta assimilati quelli che sono i meccanismi da lui ritenuti fondamentali.

"Quindi qualche indicazione rigida, più di qualche indicazione rigida per i suoi ragazzi, in questo momento dello sviluppo del progetto, forse per Amorim serve per poi una volta assimilati bene i concetti, i principi, metterci dentro un po' di cambiamenti, un po' di fantasia, un po' di colore a seconda anche della rosa a disposizione”.