Dopo la vittoria per 4-3 contro il Caldiero Terme, il giovane Tommaso Mancioppi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni
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Un vero e proprio inizio col botto e tre punti per il Milan Futuro di Navarro, che si aggiudica un 4-3 contro il Caldiero Terme al termine di 90 minuti ad altissima intensità. Una vittoria arrivata con tanto orgoglio e capacità di soffrire, come confermato nel post partita ai microfoni del club rossonero da Tommaso Mancioppi.
Milan Futuro, parla MancioppiLa partita era stata bloccata dal forte caldo che ha ovviamente condizionato i ritmi e la precisione dei ragazzi, ma la doccia fredda è arrivata con il vantaggio degli ospiti a ridosso dell'intervallo. La svolta, però, è stata nella ripresa, con una carica mentale differente e una forte determinazione mirata a ribaltare il risultato. Il giovane infatti ha dichiarato che:
"Il primo tempo è stato un po' difficile e anche il caldo non ci ha permesso di essere continui nelle pressioni, nel giocare bene e puliti tecnicamente. Ci ha rotto un po' le gambe quel gol preso ormai a fine primo tempo, però secondo me siamo stati molto bravi a entrare subito con l'atteggiamento giusto nella ripresa, uniti come se fossimo sullo 0-0, per niente scoraggiati. Siamo stati davvero bravi a recuperarla e a vincerla, nonostante poi magari qualche disattenzione finale da cui sono arrivati due gol, però secondo me è stata una grande prova di carattere"
Oltre alla vittoria, l'aspetto più incoraggiante per la squadra rossonera risiede nella capacità di adattamento dimostrata dalla rosa, capace di passare nel giro di pochi giorni da palcoscenici internazionali a match in campionato:
"Il sapersi adattare a tutte le situazioni che ci vengono messe davanti secondo me è importantissimo e ci fa anche crescere come squadra e come singoli. Siamo passati dal giocare una partita in uno stadio storico contro un avversario con caratteristiche totalmente differenti al Caldiero (contro l'Everton a Goodison Park, ndr). Ci siamo adattati molto bene, mantenendo sempre l'atteggiamento giusto, volendo sempre essere uniti e portando avanti i nostri principi di gioco. Ovviamente bisogna attuarli in modi differenti, dato che i due avversari e le due situazioni erano molto diverse".
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