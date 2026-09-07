Un vero e proprio inizio col botto e tre punti per il Milan Futuro di Navarro, che si aggiudica un 4-3 contro il Caldiero Terme al termine di 90 minuti ad altissima intensità. Una vittoria arrivata con tanto orgoglio e capacità di soffrire, come confermato nel post partita ai microfoni del club rossonero da Tommaso Mancioppi.

Milan Futuro, parla Mancioppi

"Il primo tempo è stato un po' difficile e anche il caldo non ci ha permesso di essere continui nelle pressioni, nel giocare bene e puliti tecnicamente. Ci ha rotto un po' le gambe quel gol preso ormai a fine primo tempo, però secondo me siamo stati molto bravi a entrare subito con l'atteggiamento giusto nella ripresa, uniti come se fossimo sullo 0-0, per niente scoraggiati. Siamo stati davvero bravi a recuperarla e a vincerla, nonostante poi magari qualche disattenzione finale da cui sono arrivati due gol, però secondo me è stata una grande prova di carattere"

La partita era stata bloccata dal forte caldo che ha ovviamente condizionato i ritmi e la precisione dei ragazzi, ma la doccia fredda è arrivata con il vantaggio degli ospiti a ridosso dell'intervallo. La svolta, però, è stata nella ripresa, con una carica mentale differente e una forte determinazione mirata a ribaltare il risultato. Il giovane infatti ha dichiarato che:

Oltre alla vittoria, l'aspetto più incoraggiante per la squadra rossonera risiede nella capacità di adattamento dimostrata dalla rosa, capace di passare nel giro di pochi giorni da palcoscenici internazionali a match in campionato:

"Il sapersi adattare a tutte le situazioni che ci vengono messe davanti secondo me è importantissimo e ci fa anche crescere come squadra e come singoli. Siamo passati dal giocare una partita in uno stadio storico contro un avversario con caratteristiche totalmente differenti al Caldiero (contro l'Everton a Goodison Park, ndr). Ci siamo adattati molto bene, mantenendo sempre l'atteggiamento giusto, volendo sempre essere uniti e portando avanti i nostri principi di gioco. Ovviamente bisogna attuarli in modi differenti, dato che i due avversari e le due situazioni erano molto diverse".