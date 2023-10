Milan, Lucca: “Non sono paragonabile a Giroud, fa la differenza”

L'inizio stagione di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 che in passato era stato anche accostato al Milan, non è stato dei migliori, ma nonostante questo qualcuno ha scomodato il paragone con Olivier Giroud, francese classe 1986 rossonero. Di questo ha parlato l'attaccante bianconero ai microfoni di Radio TV Serie A, ammettendo di non potersi paragonare al campione milanista: "Non sono paragonabile a Giroud, è stato uno degli attaccanti più forti d’Europa e fa ancora la differenza al Milan. Però come caratteristiche fisiche e tecniche magari sì. In tanti mi hanno anche detto, per scherzare, che assomigliassi a Peter Crouch. Non è il mio tipo di giocatore ideale, però è stato fortissimo. Abbiamo altezze simili, ma a livello di gioco mi ritengo diverso da lui". Milan, prenotato il nuovo bomber: le ultime news >>>