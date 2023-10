Calciomercato Milan – Il Diavolo ‘prenota’ Orban: le ultime news

Arrivato in Belgio nel gennaio di quest'anno, acquistato per 3,3 milioni di euro dai norvegesi dello Stabæk, Orban ha segnato 20 gol in 22 partite in sei mesi con il Gent tra Jupiler Pro League e Conference League, attirando su di sé l'attenzione degli osservatori di mercato. In questa stagione ha abbassato le sue medie (6 gol in 14 partite finora) ma resta sempre un elemento molto interessante, che il Diavolo segue con molta attenzione.