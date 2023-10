Calciomercato Milan – Giroud ha preso tempo sul rinnovo, ma …

Tra qualche mese la situazione sarà più chiara

"Ci pensiamo a giugno ...", ha detto Giroud. Certo, ha commentato la 'rosea', il suo rapporto con il Milan è molto stretto - così come quello con il tecnico Pioli -. Nulla, però, può essere dato per scontato. Magari, tra qualche mese la situazione potrebbe essere più chiara. Nuovo Stadio Milan, c'è già un'idea per il nome >>>