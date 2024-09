Bruno Longhi, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella giornata odierna, soffermandosi su alcuni candidati alla panchina del Milan, in caso di esonero di Paulo Fonseca, tra cui spicca senza dubbio Massimiliano Allegri. Come noto, infatti, la caduta in casa con il Liverpool ha rappresentato una battuta d'arresto pesante per i rossoneri che non è stata digerita dai tifosi e nemmeno dalla società. Da diverse ore si parla infatti del possibile futuro allenatore del Diavolo, nel caso in cui il tecnico lusitano dovesse essere sollevato dal proprio incarico.