Milan, esonero di Fonseca prima del derby? La clamorosa rivelazione

Uno dei temi più caldi degli ultimi giorni in casa Milan è senza ombra di dubbio il possibile esonero di Paulo Fonseca . La sconfitta contro il Liverpool nell'esordio in Champions League , senza gioco e senza nemmeno provare a reagire, è stato l'ennesimo brutto segnale di questo inizio di stagione. Arriva infatti dopo due pareggi in rimonta, contro Torino e Lazio , e una sconfitta deludente contro il Parma . Il successo ampio e meritato contro il Venezia poteva ingannare, ma di fatto è stato solamente un caso isolato. E l'allontanamento del tecnico lusitano non è una possibilità poi così remota.

Milan, quando l'esonero di Fonseca? Spunta una possibilità mai valutata prima

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', inoltre, ci sarebbe una possibilità diversa dall'esonero in caso di passo falso anche nel derby. Tra le varie opzioni sul piatto, infatti, il Milan starebbe pensando anche di sollevare Paulo Fonseca dal proprio incarico addirittura prima del derby contro l'Inter. Questo avverrebbe per dare un segnale al gruppo e per provare a dare una scossa all'ambiente. Ancora non è chiaro il nome del preferito in caso di addio, ma quel che è certo è che i rossoneri non possono sbagliare per due volte consecutivamente.