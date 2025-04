Ex Milan, Pirlo: “La Champions a Manchester, l’emozione più grande. Ecco perchè”

Intervistato dal canale ufficiale del club, Andrea Pirlo, ex giocatore del Milan, ha ricordato così i suoi 10 anni con la maglia rossonera

Intervistato dal canale ufficiale del club, Andrea Pirlo , ex giocatore del Milan , ha ricordato così i suoi 10 anni trascorsi con la maglia rossonera. Dal centrocampo con Seedorf , Gattuso e Ambrosini fino all'interpretazione del suo ruolo, senza dimenticare i tanti trofei vinti e la maledetta finale di Istanbul . Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Pirlo racconta il suo Milan: “Eravamo agli inizi degli anni d’oro”

Sulla Champions League vinta a Manchester contro la Juventus: "Era la mia prima Champions League, per tanti era la prima. Essere arrivati a giocarla, attraverso un percorso lungo dai preliminari, giocando una semifinale con l'Inter, la finale contro la Juve penso sia stato il culmine di un'annata straordinaria. Mi ricordo ancora l'emozione di arrivare all'Old Trafford con tutti i tifosi. Penso sia stata la partita più emozionante, soprattutto in quel periodo in cui eravamo agli inizi degli anni d'oro".