«Il nostro magazziniere mi ha chiamato per dirmi quale numero fosse libero. Io allora ho scelto la maglia 14 perché il mio compagno al Milan in questa stagione è stato Luka Modric, proprio con quel numero».
Asse generazionale—
Le parole di Jashari testimoniano la grande stima e ammirazione che prova nei confronti di Luka Modric, testimoniando soprattutto l'impatto che il croato ha avuto nello spogliatoio rossonero. Per il classe 2002, infatti, dividere il campo con il croato è stata un'occasione di crescita davvero grande.
Con il numero 14 sulle spalle e i consigli che, inevitabilmente, Modric gli avrà dato nel corso della stagione, Jashari è pronto a prendere la sua Nazionale per mano, pronto per affrontare un Mondiale.
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