PIANETAMILAN news milan interviste Milan, l’omaggio di Jashari: “Ecco perchè ho scelto il numero 14”

INTERVISTE

Milan, l’omaggio di Jashari: “Ecco perchè ho scelto il numero 14”

Milan, l’omaggio di Jashari: “Ecco perchè ho scelto il numero 14” - immagine 1
Direttamente dal ritiro con la Svizzera, Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha voluto svelare un retroscena legato ad un suo compagno
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il conto alla rovescia per il mondiale è ormai iniziato da tempo e, con il passare dei gironi, sta arrivando al termine. In casa Svizzera i riflettori sono tutti puntati su Ardon Jashari. Il centrocampista del Milan, arrivato l'estate scorsa, si prepara a giocare la competizione da vero protagonista.

Milan, senti Jashari: "In Nazionale ho scelto..."

—  

Direttamente dal ritiro della nazionale, il giovane ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni di SRF Sport, svelando un curiosissimo retroscena legato alla scelta del suo numero di maglia per la Nazionale elvetica. Nessun legame con alcune date specifiche, c'è un motivo che lo lega direttamente a Milanello: il rossonero ha voluto omaggiare Luka Modric, suo compagno di squadra e leggende mondiale:

LEGGI ANCHE

«Il nostro magazziniere mi ha chiamato per dirmi quale numero fosse libero. Io allora ho scelto la maglia 14 perché il mio compagno al Milan in questa stagione è stato Luka Modric, proprio con quel numero».

Asse generazionale

—  

Le parole di Jashari testimoniano la grande stima e ammirazione che prova nei confronti di Luka Modric, testimoniando soprattutto l'impatto che il croato ha avuto nello spogliatoio rossonero. Per il classe 2002, infatti, dividere il campo con il croato è stata un'occasione di crescita davvero grande.

Con il numero 14 sulle spalle e i consigli che, inevitabilmente, Modric gli avrà dato nel corso della stagione, Jashari è pronto a prendere la sua Nazionale per mano, pronto per affrontare un Mondiale.

Leggi anche
Branciamore: “Il problema di questo Milan nasce dal momento in cui è stato mandato via...
Milan, Jashari e l’aneddoto sul numero di maglia legato a Luka Modric

© RIPRODUZIONE RISERVATA