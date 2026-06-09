Il clima intorno al Milan è sempre più caldo e teso ( qui le ultime notizie ), con la tifoseria ormai in completa rottura con la società gestita da Gerry Cardinale . Non passa un giorno senza che ci sia una nuova protesta con scritte o striscioni contro il numero uno di RedBird e contro Ibrahimovic. A fotografare questo momento di profondo distacco tra i tifosi rossoneri e chi gestisce il Milan ci ha pensato il giornalista Francesco Letizia. Ecco le sue parole su Gerry Cardinale nel suo editoriale per Sportitalia (qui un estratto).

Milan, Letizia sui tifosi e Cardinale

"Cardinale non ha mai cercato di entrare in sintonia con l’identità del club. Il punto non è che stia distruggendo il Milanismo. Il punto è che si comporta come se non esistesse, nelle piccole cose come nelle enormi. Oggi la gente mi ferma sotto Casa Milan, quella Casa Milan che dovrebbe essere il tempio dei Milanisti ma che invece oggi viene disertata costantemente in favore dei saloni del Four Seasons, e non mi chiede più chi sarà il prossimo centravanti e nemmeno chi allenerà il Milan. Oggi i Milanisti vogliono solo sapere “Quando se ne vanno”".