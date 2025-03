Stavolta è successo qualcosa di grave. I punti del portavoce erano molto critici alla società, attacchi a Paulo Fonseca, c'era scritto testualmente che la proprietà era assente e che la dirigenza è tardiva a risolvere i problemi di mercato. Non è accettabile, le scuse non bastano. Anche Fonseca aveva un ufficio di comunicazione, ma non è mai filtrato un suo messaggio di questo tenore. E' fuori luogo. Non serve smentire, non è fraintendibile. Non voglio fare la vittima di Fonseca, ma se fosse rimasto lui saremmo agli ottavi e molto su in campionato".