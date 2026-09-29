Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video

Arrivano delle parole molto importanti per il centrocampista del Milan Adrien Rabiot direttamente dal ritiro della Francia. Alla vigilia della sfida contro il Belgio, Eduardo Camavinga, intervenuto ieri in conferenza stampa, ha voluto parlare della sfida, soffermandosi anche sul suo compagno di nazionale, spendendo parole di stima.

Milan, le parole di Casalinga su Rabiot

«Adrien è un modello per tutti. Ha saputo fare la sua carriera. Ha collezionato tantissime presenze in nazionale, è un leader. Ha saputo essere paziente, con alti e bassi, guardate dove è arrivato oggi».

Il centrocampista delha voluto indicarecome un vero e proprio punto di riferimento, sottolineandone il percorso compiuto durante la sua carriera.inoltre ha voluto ricordare le numerose presenze accomulate dal compagno con la maglia dei blues, e del ruolo da leader conquistato con il passare del tempo:

Questa sera, inoltre, i due potrebbero ritrovarsi fianco a fianco sul campo: Rabiot infatti è candidato per partire da titolare nel 4-3-3 di Zinedine Zidane, dove potrebbe anche indossare la fascia di capitano. Al suo fianco dovrebbe esserci proprio Camavinga.