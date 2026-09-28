Belgio-Francia di Nations League sarà a tinte rossonere: in campo Maignan e Rabiot, con una novità importante per il centrocampista del Milan...
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Una serata di Nations League con una forte componente rossonera. alle ore 20:45 presso lo stadio di Baldovino di Bruxelles, andrà in scena Belgio-Francia, sfida valida per la seconda giornata del gruppo u1o della lega A. Tra i vari protagonisti ci sono anche Mike Maignan e Adrien Rabiot, colonne del Milan di Amorim, entrambi verso la conferma dal primo minuto nelle scelte di Zidane.
Milan, novità per RabiotI due giocatori del Milan erano partiti i titolari anche nella precedente sfida contro la Turchia, vinta 1-0 dalla Francia. Il Commissario Tecnico francese dovrebbe dunque affidarsi nuovamente alle due colonne rossonere, con una novità molto importante che riguarda soprattutto Rabiot.
Con l'assenza di Mbappé e il possibile turnover, il centrocampista rossonero potrebbe scendere in campo con la fascia da capitano al braccio. Nelle nuove gerarchie della Francia, Dembélé rappresenta il vice di Mbappé, mentre Koundè e lo stesso Rabiot figurano tra le principali alternative. Ecco, di seguito, la probabile formazione:
PROBABILE FORMAZIONEFRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu/Kounde, Upamecano, Jacquet/Lacroix, Diouf/Truffert; Da Cunha/Cherki, Camavinga, Rabiot (c); Doue, Lepaul/Olise, Barcola. All. Zinedine Zidane.
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