Sabatini su Amorim: "Con Gila, Ramos e Moreira puoi andare lontano". Occhio a calendario e alternative

Il Milan può andare lontano? Sabatini approva gli investimenti di Cardinale ma il vero test per Amorim arriverà a ottobre con il turnover in Europa League
Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"
Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato su 'Youtube' riguardo alla vittoria del Milan contro il Lecce per 3-0. Ecco degli estratti delle sue parole.
"Amorim è un bravo allenatore e non c'è niente di male nel riconoscere che quello visto contro il Lecce è il Milan su cui si può costruire una stagione all'altezza delle aspettative, dei 150 milioni spesi sul mercato e di una squadra che l'anno scorso era arrivata quinta, quindi con un fallimento rispetto a quanto sognato per tutta la stagione".
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Il valore dei nuovi acquisti del Milan secondo Sabatini
"Tuttavia, con un difensore come Gila, un esterno a sinistra come Moreira e un centravanti come Gonçalo Ramos questa squadra può andare molto lontano e fare molte cose buone in questa stagione, sia in Serie A sia in Europa League".
Il parere di Sabatini è condivisibile visto che la squadra a livello di titolari è stata rinforzata rispetto alla scorsa stagione, ma c'è da considerare anche il fattore calendario rispetto all'Europa League.
La gestione del turnover e il tour de force di ottobreA ottobre il Milan avrà tantissime partite una dietro l'altra e Amorim dovrà per forza di cose ruotare tutti i calciatori presenti in rosa. Non si può permettere di giocare sempre con gli stessi e 'bruciarli' fisicamente già a ottobre.
Il livello delle alternative dei rossoneri è ancora tutto da testare ed è per questo che:
- Dal rientro fino al derby contro l'Inter, Amorim potrebbe avere tante risposte da tutta la sua squadra.
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