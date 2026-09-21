Sabatini su Amorim: "Con Gila, Ramos e Moreira puoi andare lontano". Occhio a calendario e alternative

Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato su 'Youtube' riguardo alla vittoria del Milan contro il Lecce per 3-0. Ecco degli estratti delle sue parole.

"Amorim è un bravo allenatore e non c'è niente di male nel riconoscere che quello visto contro il Lecce è il Milan su cui si può costruire una stagione all'altezza delle aspettative, dei 150 milioni spesi sul mercato e di una squadra che l'anno scorso era arrivata quinta, quindi con un fallimento rispetto a quanto sognato per tutta la stagione".

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Il valore dei nuovi acquisti del Milan secondo Sabatini

"Tuttavia, con un difensore come Gila, un esterno a sinistra come Moreira e un centravanti come Gonçalo Ramos questa squadra può andare molto lontano e fare molte cose buone in questa stagione, sia in Serie A sia in Europa League".

Il Diavolo parte proprio con l'obiettivo di tornare in Champions League dopo due anni di assenza: gli investimenti di Cardinale sono stati molto importanti e hanno portato in rossonero tre calciatori che possono essere cruciali proprio per il progetto di Ruben Amorim e del suo 3-4-2-1 (anche se contro il Lecce ha giocato anche a quattro dietro per cercare spazi nuovi e diversi, assestamento tattico che ha funzionato). Sabatini ha parlato proprio degli arrivi di Ramos, Gila e Moreira.

Il parere di Sabatini è condivisibile visto che la squadra a livello di titolari è stata rinforzata rispetto alla scorsa stagione, ma c'è da considerare anche il fattore calendario rispetto all'Europa League.

La gestione del turnover e il tour de force di ottobre

A ottobre il Milan avrà tantissime partite una dietro l'altra e Amorim dovrà per forza di cose ruotare tutti i calciatori presenti in rosa. Non si può permettere di giocare sempre con gli stessi e 'bruciarli' fisicamente già a ottobre.

Il livello delle alternative dei rossoneri è ancora tutto da testare ed è per questo che: