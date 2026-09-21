Adani 'avverte' Amorim: "Il Milan può esprimersi meglio". L'equilibrio e la scelta su Moreira

Il Milan vince e convince contro il Lecce: 3-0 importante dei rossoneri guidati da Ruben Amorim che vanno alla pausa nazionale con il sorriso.

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L'analisi di Adani sul momento del Milan e su Amorim

"Il Milan è una squadra che deve esprimersi meglio. L'allenatore deve giustamente meritarsi il tempo che un professionista serio che lavora deve avere, ma è chiaro che questo tempo va conquistato con i risultati".

A parlare della prestazione del Diavolo ci ha pensato anche l'ex calciatoredurante il programmasu

Giusto chiedere risultati visto che stiamo parlando del Milan e la pressione di vincere ci sarà sempre e comunque, ma è importante anche vedere come stanno le cose: ad Amorim serve tempo visto che ha iniziato da poco un progetto completamente nuovo e in più ci sono anche i risultati che garantiscono questo tempo. I rossoneri non hanno ancora perso in campionato e alla prima pausa sono a soli 2 punti dalla testa della classifica. Difficile da criticare Amorim a livello di risultati.

Adani continua:

"Devi proporre un calcio per natura offensivo, ma rimanendo equilibrato, solido e schierando i giocatori giusti in ogni zona del campo. Per caratteristiche, secondo me, la rosa ce l'ha. Calcolando anche che, il Milan quest'anno non fa la Champions League, dove sarebbe richiesto ben altro tipo di mercato".

Le scelte tattiche di Amorim per trovare l'equilibrio

Non è un caso che l'allenatore portoghese non inserisca Chukwueze e Moreira insieme dal primo minuto , ma mette in campo un esterno più equilibrato in fase offensiva.

, ma mette in campo un esterno più equilibrato in fase offensiva. Anche sulla linea della trequarti contro il Lecce ha inserito Saelemaekers con Pulisic: il belga sa rientrare, combattere e recuperare il pallone.

Il ragionamento di Adani non è sbagliato, anzi, ed infatti è quello che sta cercando di fare Amorim, anche con delle scelte di formazione che continuano a far discutere:

Tutto questo per cercare di essere il più equilibrati possibile.