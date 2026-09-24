Mistero Ricci: ora che non gioca, viene convocato in Nazionale. Lo strano switch Milan-Como

Il Milan ha ceduto vari calciatori durante l'ultima sessione di calciomercato: tra questi anche il mediano Samuele Ricci, passato al Como in prestito oneroso da circa 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni di euro più bonus.

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Il ritorno in Nazionale con Mancini

Il centrocampista italiano è stato convocato daper le prossime partite della Nazionale italiana.per uno stage proprio da Roberto Mancini e. Da quel momento fino al 2024 resta sempre nel giro della Nazionale maggiore sfiorando la convocazione agli Europei 2024.

L'ultima convocazione risaliva a novembre 2024 quando Ricci giocava nel Milan, da quel momento ha perso il posto, ma è stato richiamato alla prima possibilità dopo la sua cessione al Como (anche a causa del forfait di Cristante).

I numeri deludenti al Como

3 presenze totali in Serie A con la squadra di Fabregas con pochi minuti in campo ( 65 totali ).

con la squadra di Fabregas con pochi minuti in campo ( ). Più spazio nell'ultima giornata di campionato con 45 minuti in campo contro il Frosinone , ma ancora zero assist e zero gol totali .

, ma ancora . Con la ripresa di ottobre e praticamente tre partite a settimana anche per il Como, ci sarà inevitabilmente più spazio anche per Samuele Ricci.

Il confronto statistico con la scorsa stagione

con il Milan aveva giocato 151 minuti con 90 minuti in campo contro la Fiorentina e zero nella prima contro la Cremonese.

con 90 minuti in campo contro la Fiorentina e zero nella prima contro la Cremonese. Più del doppio dei minuti avuti fino a questo momento con il Como.

L'ex capitano del Torino non ha avuto un impatto ottimo con la sua nuova squadra:Per fare un paragone con le prime 5 giornate di campionato della scorsa stagione:

Fu più importante l'impatto di Ricci con il Milan rispetto a quello avuto con la squadra di Fabregas.

I fattori dietro la convocazione

Ma ci sono un paio di fattori da considerare: non è solo il cambio squadra a influire, ma anche ile in più un cambio generale e una. Sarà curioso vedere in seguito quanti minuti avrà Ricci al Como e se verrà più convocato o meno.

Per ora il fatto che sia stato chiamato appena lasciato il Milan resta una curiosa coincidenza.