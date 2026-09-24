Mistero Ricci: ora che non gioca, viene convocato in Nazionale. Lo strano switch Milan-Como

Il retroscena su Samuele Ricci: l'impatto difficile al Como, i minuti giocati e quella strana coincidenza in Nazionale appena lasciato il Milan
Milan, Ricci a Milanello: foto e autografi con tutti i tifosi! | PM News
Il Milan ha ceduto vari calciatori durante l'ultima sessione di calciomercato: tra questi anche il mediano Samuele Ricci, passato al Como in prestito oneroso da circa 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni di euro più bonus.
Il ritorno in Nazionale con ManciniIl centrocampista italiano è stato convocato da Roberto Mancini per le prossime partite della Nazionale italiana. Ricci viene chiamato per la prima volta a gennaio 2022 per uno stage proprio da Roberto Mancini e debutta il 4 giugno 2022 in Italia-Germania. Da quel momento fino al 2024 resta sempre nel giro della Nazionale maggiore sfiorando la convocazione agli Europei 2024.
L'ultima convocazione risaliva a novembre 2024 quando Ricci giocava nel Milan, da quel momento ha perso il posto, ma è stato richiamato alla prima possibilità dopo la sua cessione al Como (anche a causa del forfait di Cristante).
I numeri deludenti al ComoL'ex capitano del Torino non ha avuto un impatto ottimo con la sua nuova squadra:
- 3 presenze totali in Serie A con la squadra di Fabregas con pochi minuti in campo (65 totali).
- Più spazio nell'ultima giornata di campionato con 45 minuti in campo contro il Frosinone, ma ancora zero assist e zero gol totali.
- Con la ripresa di ottobre e praticamente tre partite a settimana anche per il Como, ci sarà inevitabilmente più spazio anche per Samuele Ricci.
Il confronto statistico con la scorsa stagionePer fare un paragone con le prime 5 giornate di campionato della scorsa stagione:
- con il Milan aveva giocato 151 minuti con 90 minuti in campo contro la Fiorentina e zero nella prima contro la Cremonese.
- Più del doppio dei minuti avuti fino a questo momento con il Como.
Fu più importante l'impatto di Ricci con il Milan rispetto a quello avuto con la squadra di Fabregas.
I fattori dietro la convocazioneMa ci sono un paio di fattori da considerare: non è solo il cambio squadra a influire, ma anche il ritorno di Mancini che lanciò Ricci in Nazionale e in più un cambio generale e una ricerca di freschezza in tutti i reparti. Sarà curioso vedere in seguito quanti minuti avrà Ricci al Como e se verrà più convocato o meno.
Per ora il fatto che sia stato chiamato appena lasciato il Milan resta una curiosa coincidenza.
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