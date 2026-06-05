Oltre ad aver vinto il tricolore del 2022 da protagonista con 3 assist nel primo tempo del match scudetto contro il Sassuolo, Leao ha mantenuto numeri impressionanti nei 5 anni con S tefano Pioli in panchina. Nelle 210 presenze totali accumulate in quel quinquennio, il portoghese ha realizzato 58 gol e servito 49 assist, per una media di 12 reti e 10 assist a stagione. L'ex allenatore del Milan ha definito l'attuale numero 10 un giocatore "essenziale" per la squadra.

Frecciatina a Max Allegri?

"Quest'anno ho giocato in una posizione che non è la mia. Il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui la squadra giocava non mi ha messo nelle condizioni di riuscirci", ha aggiunto Leao dopo aver parlato di Pioli. Con queste parole, il portoghese ha attaccato in maniera nemmeno troppo velata il suo ex allenatore Massimiliano Allegri. Nel 3-5-2 del tecnico toscano, il numero 10 è stato costretto a lasciare la fascia sinistra per giocare da centravanti, un ruolo che ha dimostrato in più occasioni di non padroneggiare. Nonostante ciò, Leao ha chiuso la stagione con 10 gol e 3 assist in 31 partite: numeri discreti, ma ben lontani da quelli fatti registrare con la maglia del Milan negli anni precedenti.