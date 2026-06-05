Milan, il peso di Maldini

Maldini non rappresentava soltanto il garante di milanismo in una società sempre più orientata al bilancio, ma anche una figura chiave per valorizzare il progetto sportivo. Come racconta Leao, per un giocatore è difficile rifiutare un'offerta da una leggenda del calcio mondiale come l'ex capitano rossonero. A tre anni dal suo addio, invece, il Milan si è ridimensionato, con giovani promettenti come Kerim Alajbegovic che si possono permettere il lusso di 'snobbare' il Diavolo per ambire a mete più ambiziose. Le porte in faccia da Iraola e Xavi rappresentano un caso simile: senza una figura forte in grado di rappresentare il club, il rischio è quello di perdere quel fascino che ha sempre caratterizzato il Milan.