Nonostante la trasferta di Roma contro la Lazio abbia portato un punto d'oro in classifica, in casa Milan continua a tenere banco il dibattito legato all'identità della squadra e alle scelte tattiche dell'allenatore. Nel corso di un intervento sul canale YouTube del giornalista rossonero Carlo Pellegatti, il match analyst Luca Diddi ha analizzato la prestazione dei rossoneri.

Milan, l'analisi di Diddi

"Al 13 di settembre non ci siamo ancora accorti che Loftus non può giocare in quella posizione, non gli si da un input a Goncalo Ramos che hai pagato 70 milioni, non si dice a Cisse che deve giocare più vicino alla punta, non si è ancora capito che Estupinian non può giocare nel Milan perché non sa difendere, non si capisce perchè De Winter deve essere il centro difesa, non si capisce perché Moreira non gioca dall'inizio, ci sono tante domande sul Milan".

L'analisi diparte in primis dalla gestione dei singoli e dall'occupazione che essi hanno degli spazi, sottolineando come molte decisioni di formazione stanno limitando di gran lunga il potenziale della rosa rossonera:

Uno dei punti più critici infatti, riguarda il posizionamento di Loftus-Cheek. L'inglese sta in una zona del campo non del tutto congeniale, limitandone l'inserimento e l'impatto fisico dell'inglese. L'attaccante portoghese, ovvero Goncalo Ramos, invece appare molto poco innescato.

Da sottolineare anche le enormi lacune di Estupinan, che rappresentano un vero e proprio pericolo costante per la retroguardia rossonera. Gli interrogativi di Diddi, infatti, riflettono un malcontento tattico: bisognerà trovare, in brevissimo tempo, le giuste chiavi e pedine, proprio per evitare i perdere punti per strada.