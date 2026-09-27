De Laurentiis su Gerry Cardinale: "Mi disse cose che non stanno né in cielo né in terra" | Video

La gestione dei giovani continua a far discutere in casa Milan. Durante l'ultimo appuntamento con Incudine o Martello, la rubrica in onda sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha voluto esprimere alcune parole sul momento vissuto dall'attacco rossonero, facendo riferimento anche al minutaggio ridotto concesso finora al giovane Francesco Camarda e alle prestazioni del portoghese Gonçalo Ramos.

Milan, le parole di Sabatini

"Siccome Gonçalo Ramos non è quello che si è visto nelle ultime partite, non è un campione ma non è di sicuro il centravanti un po' bandolero stanco che si è visto nelle ultime partite, e siccome corre troppo, perché poi ci sono i dati di quanto corre ed è quasi sempre quello che corre più di tutti del Milan, perché non impiegare di più Camarda?"

Durante il corso del suo intervento,ha voluto analizzare il lavoro svolto in campo dasottolineando come le ultime partite dell' attaccante portoghese abbiano mostrato molta generosità atletica che però rischia di penalizzarlo sottoporta:

Successivamente, Sabatini ha richiamato l'attenzione sul giovane classe 2008 Francesco Camarda, riferendo come il ragazzo stia trovando pochissimo spazio in questo avvio di stagione:

"Quest'estate sentivo in Camarda un qualcosa di ormai pronto, però non lo mette mai, anche 10 minuti è spaesato sto ragazzo"