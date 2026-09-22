Pellegatti lancia l'allarme: "Ottobre mi preoccupa. Situazione insostenibile". L'analisi del calendario

"Situazione insostenibile": Pellegatti lancia l'allarme sul tour de force del Milan di Amorim. Ecco il calendario completo e l'incubo delle trasferte
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Dopo la vittoria del Milan contro il Lecce per 3-0, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' anche di alcune preoccupazioni che arrivano principalmente da due fattori. Il primo è il calendario di ottobre. Ecco le sue parole.
"Mi preoccupa quel mese: tante partite in un mese con due trasferte consecutive in Europa League. Non è molto fortunato. Situazione insostenibile".
La preoccupazione del giornalista è del tutto giustificata. Ecco il calendario da incubo del Milan nel mese di ottobre:
- 11/10 alle 18:00: Sassuolo vs Milan (Serie A).
- 15/10 alle 18:45: Salisburgo vs Milan (Europa League).
- 18/10 alle 18:00: Milan vs Atalanta (Serie A).
- 22/10 alle 21:00: AFC Bournemouth vs Milan (Europa League).
- 25/10 alle 20:45: Udinese vs Milan (Serie A).
- 28/10 alle 18:30: Milan vs Bologna (Serie A).
- 31/10 alle 20:45: Milan vs Inter (Serie A).
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Il problema delle riserve e il divario con i titolarissimiPellegatti ha poi parlato della sua seconda preoccupazione che riguarda la rosa. Ecco l'estratto:
"La vera partenza è a ottobre, perché ci sarà il doppio impegno tra campionato e coppa. Mi preoccupa la differenza tra i titolari e gli altri".
La gestione delle risorse e le rotazioni obbligate di AmorimChiaro che il Milan non ha una rosa lunghissima e ci dovranno essere rotazioni, visto il calendario da incubo del Diavolo: dovrà essere bravissimo Amorim a equilibrare sempre i cambi tra titolari e alternative per avere sempre la squadra migliore al momento migliore, considerando che nessun calciatore potrà giocarle tutte.
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