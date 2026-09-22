Pellegatti lancia l'allarme: "Ottobre mi preoccupa. Situazione insostenibile". L'analisi del calendario

Dopo la vittoria del Milan contro il Lecce per 3-0, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' anche di alcune preoccupazioni che arrivano principalmente da due fattori. Il primo è il calendario di ottobre. Ecco le sue parole.

"Mi preoccupa quel mese: tante partite in un mese con due trasferte consecutive in Europa League. Non è molto fortunato. Situazione insostenibile".

La preoccupazione del giornalista è del tutto giustificata. Ecco il calendario da incubo del Milan nel mese di ottobre:

11/10 alle 18:00: Sassuolo vs Milan (Serie A).

Sassuolo vs Milan (Serie A). 15/10 alle 18:45: Salisburgo vs Milan (Europa League).

Salisburgo vs Milan (Europa League). 18/10 alle 18:00: Milan vs Atalanta (Serie A).

Milan vs Atalanta (Serie A). 22/10 alle 21:00: AFC Bournemouth vs Milan (Europa League).

AFC Bournemouth vs Milan (Europa League). 25/10 alle 20:45: Udinese vs Milan (Serie A).

Udinese vs Milan (Serie A). 28/10 alle 18:30: Milan vs Bologna (Serie A).

Milan vs Bologna (Serie A). 31/10 alle 20:45: Milan vs Inter (Serie A).

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Il problema delle riserve e il divario con i titolarissimi

"La vera partenza è a ottobre, perché ci sarà il doppio impegno tra campionato e coppa. Mi preoccupa la differenza tra i titolari e gli altri".

La gestione delle risorse e le rotazioni obbligate di Amorim

Come sottolineato da Pellegatti, il Milan giocherà due partite di fila diin trasferta, tra l'altro contro squadre ostiche come Salisburgo e Bournemouth. Ha ragione a lamentarsi dell'inizio del Milan per quanto riguarda le tante partite in trasferta: delle prime 5 gare in campionato, la squadra diha giocato solo contro il Venezia e contro il Lecce in casa, togliendo un po' il fattore positivo di San Siro in questo inizio di progetto.Pellegatti ha poi parlato della sua seconda preoccupazione che riguarda la rosa. Ecco l'estratto:Chiaro che il Milan non ha una rosa lunghissima e ci dovranno essere rotazioni, visto il calendario da incubo del Diavolo: dovrà essere bravissimo Amorim a equilibrare sempre i cambi tra titolari e alternative per avere sempre la squadra migliore al momento migliore, considerando che nessun calciatore potrà giocarle tutte.