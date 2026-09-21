Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

"Amorim si fida di me, non posso sprecare questa opportunità", aveva dichiarato Samuel Chukwueze a pochi giorni dall'inizio della stagione. Sei partite sono ancora poche per trarre un bilancio definitivo, ma i due assist e i 476 minuti complessivi in campo (solo Maignan, Pavlovic, De Winter e Ramos hanno un minutaglia superiore) sono indicazioni quantomeno incoraggianti.

Le mosse tattiche di Amorim per valorizzare il nigeriano

Innanzitutto,è stato bravo ad intuire il potenziale dicome esterno a tutta fascia: un ruolo in cui il classe 1999 non aveva mai giocato in carriera. Il tecnico portoghese chiede grande applicazione al giocatore in entrambe le fasi, ma ha anche studiato

Se a sinistra l'allenatore rossonero ha sempre schierato trequartisti di qualità, a destra la scelta è spesso ricaduta su giocatori più fisici come Rabiot o Loftus-Cheek. L'obiettivo?Garantire maggiore copertura all'esterno nigeriano. Soltanto una volta Amorim ha 'tradito' questo piano tattico: nel match di Europa League contro il Benfica, l'unica sconfitta del Milan in stagione.

Come Amorim ha 'sfruttato' Chukwueze per scardinare il Lecce

Per quanto sulla carta si tratti sempre di unlo schieramento delcontro il Lecce era molto più simile a unIn fase di costruzione,si apriva nella posizione di terzino destro, mentre a sinistraera decisamente più bloccato rispetto alle precedenti uscite. Modric si abbassava spesso tra i due centrali per dare il via all'azione, garantendo alla manovra una maggiore fluidità.

"Una scelta volta a favorire gli inserimenti di Chukwueze", ha spiegato De Winter all'intervallo. In più di un'occasione, infatti, l'esterno nigeriano ha tagliato verso il centro del campo prendendo tempo e spazio alla difesa salentina.

Il rinnovo

Il contratto dicon ilandrà in scadenza ilvale a dire che per trattenerlo anche la prossima stagione sarebbe opportuno intavolare una, altrimenti l'ipotesi di una cessione a parametro zero potrebbe diventare concreta. Stando a quanto riportato pochi giorni fa da 'Tuttosport', nelle prossime settimane le parti dovrebbero avviare i colloqui per discutere di un. L'eventuale firma di un nuovo accordo avrebbe il valore simbolico di un riscatto definitivo pre il nigeriano, accantonato la scorsa estate e oggi più centrale che mai nel progetto di