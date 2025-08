Milan, Lalas: 'Musah talento innegabile. Spero che riesca a ...'

Su Malik Tillman: "Il rischio per i giocatori, a meno di un anno da un Mondiale. Non solo un Mondiale, ma un Mondiale casalingo, il rischio di andare da qualche altra parte e che non funzioni è quello di darsi la zappa sui piedi. La Coppa del Mondo è un evento che si terrà e si concluderà. Quindi, bisogna anche considerare... la sostenibilità e il successo a lungo termine, sia in campo che fuori dal campo, in termini di successo finanziario. Non credo che Malik Tillman avrebbe potuto dire di no a questo".