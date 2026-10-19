Carlo Pellegatti, giornalista sportivo, torna a parlare del Milan e della gestione societaria del club in questi ultimi anni. Sul proprio canale YouTube, il giornalista rossonero ha analizzato il bilancio relativo a giugno 2026, soffermandosi sulle strategie adottate dal club e sulle conseguenze delle numerose cessioni.

Milan, le parole di Pellegatti

Secondo Pellegatti, i conti presentano degli aspetti positivi, soprattutto considerando la mancata qualificazione allaTuttavia, dietro i risultati economici si nasconde una strategia che non avrebbe permesso alla squadra di crescere abbastanza sul piano sportivo.

Il giornalista, infatti, ha voluto sottolineare come la cessione di diversi giocatori abbia garantito al club delle entrate immediate, senza però contribuire alla costruzione di una rosa competitiva per raggiungere obiettivi sempre più grandi.

Perché se noi avessimo na una strategia per il futuro, il Milan adesso non sarebbe in Europa League, avrebbe una squadra più forte se avesse tenuto tutti i giocatori venduti. Quelli ti sono serviti per portare a casa denaro immediato, ma non per fare una squadra forte che ti avrebbe permesso di portare a casa denaro futuro. Quindi grandi bandiere per questo bilancio che nonostante la mancanza di Champions League non è molto penalizzante. Sono bilanci sulla carta belli, ma potevano essere di più se ci fosse stata una visione un pochettino più lontana"