Milan, la Coppa Italia salva la stagione? Ganz: 'Il tifoso milanista vede...'

Maurizio Ganz, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato a Radio TV Serie A. Ecco il pensiero sulla Coppa Italia e non solo

Maurizio Ganz , ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato a Radio TV Serie A: "L'Inter sta facendo per il momento un'annata strepitosa, grazie anche al suo allenatore, ma spero che il Milan possa batterli e arrivare in finale". Queste le prime parole sui rossoneri e la Coppa Italia. A Ganz poi viene chiesto 'il Milan salverebbe la stagione con la Coppa Italia?'. Questa la risposta riprese da Tuttomercatoweb.

Milan, Ganz: "Coppa Italia? Vincere i trofei è importanti, ma i tifosi rossoneri..."

"Non so, vincere i trofei è sempre importante e uno di questi passerebbe dal derby quindi credo che anche questo farebbe la differenza come lo è stato vincere la Supercoppa battendo l'Inter. Il tifoso milanista è un tifoso che vede il campionato e soprattutto la Champions negli obiettivi stagionali". Questo il pensiero di Ganz sulla possibile vittoria del Milan in Coppa Italia. LEGGI ANCHE: Milan-Atalanta, Reijnders: se manca lui si spegne tutto. E' fondamentale perché...>>>