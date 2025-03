Milan, senti Ganz: “A Leao serve continuità. Gimenez? Non una punta da manovra”

Su Rafael Leao: "Credo che Leao abbia indubbiamente una classe stratosferica, non sono convinto che abbia quella fame agonistica per poter determinare in ogni partita del campionato. Da allenatore lo metterei in campo? Certo, lo metto in campo, un giocatore che ha quelle qualità lì non puoi non metterlo in campo però lui deve rendersi conto che gioca nel Milan e non può fare una prestazione buona e una non buona: deve avere continuità. È un grande campione, secondo me, nelle sue corde vedo 20 gol a campionato ma non mi dà quella sensazione".