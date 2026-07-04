Il calciomercato estivo del Milan si arricchisce di nuovi dichiarazioni. Adriano Galliani, storico ex amministratore delegato rossonero, ha espresso il suo parere sul colpo del club di via Aldo Rossi: il centravanti portoghese Gonçalo Ramos, acquistato di recente dal Paris Saint-Germain per la cifra record di 74 milioni di euro più bonus.

Milan, parla Galliani: "Ramos mi sembra rapido, ma..."

L'ex rossonero, presente all'evento benefico 'United for Meyer' organizzato dal procuratorea forte dei marmi, ha voluto mandare un messaggio di speranza ma anche di cautela., infatti, ha voluto rispondere con il cuore del tifoso ma con la lucidità di chi, comunque, ha scritto la storia del Milan e del calcio Mondiale.

“Trentuno anni di rossonero, non è che posso morire con altri colori. Assolutamente sono un ultra tifoso del Milan. Ramos l’ho visto l’altra sera, mi sembra rapido… È da tanti anni che ci manca un centravanti importante, questo sembrerebbe avere le caratteristiche giuste. Speriamo bene. Però avendo fatto 50 anni di calcio - ho cominciato col Monza nel ’75 e ho finito col Monza nel 2025, e in mezzo ci sono 31 anni di Milan - non esulto mai durante l’estate. Bisogna esultare nella primavera successiva, quando si assegnano gli scudetti, le coppe eccetera. Degli anni pensavo di aver fatto grandi mercati e sono andati male, degli anni in cui pensavo di aver fatto poco invece abbiamo avuto successo. È dopo se si capisce se è stato un gran mercato o meno”

Il portoghese ,reduce da un goal decisivo nei minuti di recupero al mondiale contro la Croazia su assist di Rafael Leão, ha già stregato l'ex dirigente convinto che si possano definitivamente risolvere i problemi offensivi visti nelle passate stagioni. C'è anche da dire però che Galliani ha voluto gettare subito l'acqua sul fuoco, dicendo che i risultati si potranno vedere solamente nella primavera prossima.